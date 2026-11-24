ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de yaptıkları üçlü zirvenin ardından duyurdukları "barışa yönelik deklarasyonda" nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda diyalog yürütüleceği bilgisinin yer alması dünyadaki nükleer başlık sayılarını gündeme getirdi.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'in Şıncın kentinde 19 Kasım'da yaptıkları üçlü zirvenin ardından "barışa yönelik deklarasyon" başlığıyla ortak açıklama yayımladı.

Üç devlet başkanının nükleer savaşların kazananının olmayacağını ve bu nedenle hiç yapılmaması gerektiğini teyit ettiği belirtilen açıklamada, üç ülkenin nükleer riskleri giderme ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda diyalog yürüteceği vurgulandı.

Söz konusu madde ülkelerin nükleer silah kapasitesini gündeme getirdi.

AA muhabiri nükleer silaha sahip ülkelerin cephaneliklerini açık kaynaklardan derledi.

Rusya, ABD ve Çin nükleer başlıkta ilk 3 sırada

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2026 verilerine göre, deklarasyona imza atan Rusya, ABD ve Çin nükleer başlık sıralamasında ilk 3 sırada yer alıyor.

Rusya 5 bin 420, ABD 5 bin 42, Çin ise 620 nükleer başlığa sahip. Bu üç ülkeyi 370 başlıkla Fransa, 225 başlıkla İngiltere, 190 başlıkla Hindistan ve 170 başlıkla Pakistan takip ediyor.

Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanyanın (ICAN) Haziran 2026'daki raporuna göre, 2025'te ABD'nin nükleer silah harcamalarının 69,2 milyar dolara, Çin'in 13,5 milyar dolara ve Rusya'nın ise 9,5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, İngiltere ve ABD gibi nükleer silah sahibi ülkelerin bu alandaki toplam harcamalarının bir önceki yıla göre arttığına işaret edilen raporda, "2025'te 9 nükleer silaha sahip ülke, nükleer cephanelikleri için 118,8 milyar dolar ya da saniyede 3 bin 768 dolar harcadı. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek miktar." denildi.

Dünya genelinde nükleer silah harcamaları da bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 118,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Nükleer silahlarda güncel durum

SIPRI'ye göre, halihazırda nükleer silaha sahip olduğu değerlendirilen 9 ülke ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail olarak sıralanıyor.

İsrail ayrıca Orta Doğu'da nükleer silahlara sahip tek ülke olarak öne çıkıyor.

SIPRI 2026 verilerine göre, nükleer silaha sahip dokuz ülke, 2025'te nükleer cephaneliklerinin modernizasyon ve güçlendirme programlarını sürdürdü.

Bu ülkelerin çoğu, yıl içinde nükleer silah taşıyan veya nükleer silah taşıma kapasitesine sahip yeni silah sistemlerini konuşlandırırken, Ocak 2026 verilerine göre, toplam küresel envanterde tahminen 12 bin 187 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Bunların yaklaşık 9 bin 745'i potansiyel kullanım amacıyla askeri stoklarda tutulurken stoklanan savaş başlıklarının tahminen 4 bin 12'si, Ocak 2026 itibarıyla füzelere ve uçaklara konuşlandırılmış durumda, geri kalanlar ise merkezi depolarda tutuluyor.

Bunun 2025 Ocak tahminine kıyasla konuşlandırılmış savaş başlığı sayısında yaklaşık 100 adetlik bir artış anlamına geldiği ifade ediliyor.

SIPRI, konuşlandırılmış savaş başlıklarının 2 bin 100 ile 2 bin 200 kadarının, balistik füzeler üzerinde yüksek operasyonel alarm durumunda tutulduğunu tahmin ederken bu yüksek alarm durumundaki savaş başlıklarının neredeyse tamamının Rusya ve ABD'ye ait olduğunu bildiriyor.

SIPRI verilerine göre, ABD ile Rusya'nın, küresel askeri stoklarda potansiyel kullanıma hazır nükleer savaş başlıklarının yaklaşık yüzde 83'üne ve dünyadaki bütün nükleer savaş başlıklarının yaklaşık yüzde 86'sına sahip olduğu öngörülüyor.