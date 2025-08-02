Sırakaya Gurbetçilerle Kapıkule\'de Buluştu

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle bir araya geldi.

Sırakaya'yı sınır kapısında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun karşıladı.

Gurbetçilerin Türkiye'ye giriş ve çıkışlarında uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi alan Sırakaya, gümrük sahasında incelemede bulundu.

@Beraberindekilerle birlikte sahayı gezen Sırakaya, yurda giriş yapan gurbetçilerle sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.

Sırakaya, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl en az iki defa gurbetçi vatandaşlarla Türkiye'ye giriş ve dönüşlerinde bir araya geldiklerini söyledi.

Yurt dışında da yaşayan Türk vatandaşlarının yorgunluk, sıcak ve uzak demeden bulunmuş oldukları ülkelerden Türkiye'ye büyük bir özlemle geldiklerini ifade eden Sırakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimisinin sıla yolu olarak kimisinin çile yolu olarak ifade etmiş olduğu bu güzergahları aşarak memleketine gelen insanlarımızın her birinin kalbinin gönlünün dünyasının bu topraklara ait olduğunu da bir kez daha ifade etmiş olduklarını görüyoruz. Bu vesileyle kalpleri ve ruhları bu topraklara ait olan her bir vatandaşımıza biz bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz demek üzere bugün Kapıkule'de bulunuyoruz. Dünyanın değişik bölgelerinden başta Avrupa olmak üzere bazen 3 bin, 4 bin, 5 bin kilometrelik yol kat ederek bu topraklara gelmiş olmanın ifadesi, tek bir kelimede kendisini buluyorsa bunun ifadesi vatan sevgisidir, bayrak sevgisidir, ezan sevgisidir."

Sırakaya, sınır kapılarından giriş yapan kişi sayıları hakkında da bilgiler vererek 22 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında Trakya'daki gümrük kapılarından 1 milyon 405 bin kişinin ülkeye giriş yaptığını aktardı.

Cumhuriyet tarihinde belki de rekor sayılabilecek kişinin aynı tarihlerde ülkeye giriş yaptığını vurgulayan Sırakaya, "15 Temmuz tarihinde Pazarkule'de 4 bin 200, Kapıkule'den ise 41 bin insanımızın giriş yaptığı süreçleri hep beraber gözlemliyoruz. Bu sadece istatistiki bir veri değil değerli arkadaşlar. Yurt dışındaki vatandaşımızın ülkesine karşı duymuş olduğu sevgisini ülkesine karşı duymuş olduğu güvenini ve ülkesiyle memleketiyle kendisini nasıl özdeşleştirdiğini göstermesi anlamında da kıymetli ve değerli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Yurt dışından gelen vatandaşların Türkiye ekonomisine de ciddi katkılar sunduğunu da vurgulayan Sırakaya, 2024 yılında yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'de tatillerini geçirmiş olması sebebiyle 10 milyar doların üzerinde bir katkı sağladığını belirtti.

"Milletimin takdirine bırakıyorum"

Sırakaya, son dönemlerde özellikle ana muhalefet partisinde, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hakaret içerikli sözler kullanıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla ana muhalefet partisinin genel başkanının kendi ülkesini yurt dışındaki mahfillere şikayet etmiş olduğu bir dönemde, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın ülkesini öven, memleketini öven, memleketinin Cumhurbaşkanı'nı övücü cümleleri kullanmış olması ana muhalefet partisinin kimi milletvekillerini oldukça rahatsız etmiş olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Ben tabii bunu milletimin takdirine bırakıyorum. Mesele yurt dışındaki vatandaşlarımızı küçümsemekten geçmiyor, milletimize hizmet etmekten geçiyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik riyakar bir tavır içerisinde olmak değil onların hizmetkarı olmaktan geçiyor. AK Parti iktidarı olarak bizler geldiğimiz günden beri 'Bir milletin efendisi o millete hizmet edendir' düsturuyla hareket ediyoruz."

Sırakaya'ya ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus da eşlik etti.