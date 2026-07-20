Şiraz'da Patlama Sesi Duyuldu

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şiraz'ın kuzey batısında patlama sesi duyuldu.
Haberde, patlama sesinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, ilk gelen bilgilerin ABD'nin Şiraz'a saldırı düzenlediği yönünde olduğu belirtildi.
Öte yandan Şiraz'daki patlamaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflarda, kentten dumanlar yükseldiği görüldü.
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