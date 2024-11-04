Sırbistan Büyükelçiliğinden Taziye Defteri

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Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonundaki kazanın ardından büyükelçilikte taziye defteri açtı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, 14 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle büyükelçilikte taziye defteri açıldı.

Bu vesileyle, Ankara'daki çok sayıda kordiplomatik temsilci, Sırbistan'a en derin taziyelerini ve mağdurların ailelerine başsağlığı diledi.

Büyükelçilik, olayı düzenli takip eden ve haberleştiren Anadolu Ajansına da teşekkür etti.

Sırbistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic, ayrıca Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'ye, Novi Sad'daki Biosens Enstitüsünde çalışan ve Kuzey Makedonya vatandaşı bilim insanı Vasko Sazdovski'nin ölümü nedeniyle başsağlığı diledi.

Jovanovic, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dragan Krivokapic'e de kaza nedeniyle 3 Kasım'ı Ulusal Yas Günü olarak ilan etme kararlarından dolayı teşekkür etti.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde kaza nedeniyle bayraklar yarına kadar yarıya indirilecek.