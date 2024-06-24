Sırbistan Cumhurbaşkanı: Avrupa ve dünyadaki durum kızışacak - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı: Avrupa ve dünyadaki durum kızışacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı: Avrupa ve dünyadaki durum kızışacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun ileriki aylarda kızışmasını beklediğini belirtti. Vucic, barışı korumak ve ülkesinde ekonomik büyümeyi sağlamak için işlerini en iyi şekilde yapmakta kararlı olduklarını söyledi. Sırbistan-Kosova ilişkilerine de değinen Vucic, yapıcı davranmaya devam edeceklerini vurguladı.

24.06.2024 20:51
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun ileriki aylarda kızışmasını beklediğini belirtti.

Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dünyadaki mevcut duruma yönelik açıklamalarda bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük jeopolitik kriz döneminin yaşandığını aktaran Vucic, "Önümüzdeki aylarda Avrupa ve dünyada (mevcut) durumun kızışmasını ve çok ciddi sonuçlarla karşılaşmasını bekliyorum." dedi.

Vucic, barışı korumak ve ülkesinde ekonomik büyümeyi sağlamak için işlerini en iyi şekilde yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

"Sorunları diyalogla çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız"

Sırbistan- Kosova ilişkilerine de değinen Vucic, yarın Brüksel'de bu hususta önemli görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.

Vucic, yapıcı davranmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Sorunları diyalogla çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ülkesinde uçan taksilerin hizmete girmesi adına 5 küresel şirketle görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Vucic, "İlerlemek isteyen ülkeler için bu bir heves değil, mutlak bir zorunluluktur. Sadece on yıl içinde üzerimizde saatte yirmi bin araba uçacak." diye konuştu.

Bu arada Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor.

Kaynak: AA

Sırbistan, Kosova, Politika, Güncel, Son Dakika

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