Sırbistan Cumhurbaşkanı BMGK\'den Kosova konusunda acil oturum talep edecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) "Kosova konusunda" acil oturum düzenlenmesini talep edeceklerini bildirdi.
Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kosova'da yürürlüğe giren nakit işlemlerde Sırp dinarının kullanımını yasaklayan yönetmeliğe yönelik açıklamalarda bulundu.
Sırp dinarının ülkede kullanılmasının Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından "yasaklandığını" söyleyen Vucic, kararla "Sırpların kasten dayanılmaz yaşam koşullarına maruz bırakılmasının" hedeflendiğini savundu.
Vucic, söz konusu kararla ayrıca Sırpların bölgeden "sürgün edilmesinin" amaçlandığını savunarak "Kosova emniyet güçlerinin, ülkede Sırpların yoğun yaşadığı bölgelere baskın düzenlediğini" ifade etti.
Uluslararası ortaklarıyla çalışmaya ve görüşmeye devam edeceklerini belirten Vucic, pazartesi günü BMGK'ye "Kosova konusunda" acil oturum düzenlenmesi talebiyle bir mektup sunacaklarını kaydetti.
Vucic ayrıca, "Batılı ortakların sözlerini tutacaklarına ve Kosova'daki Sırp nüfusunun temel hakları için mücadele etmeye çalışacaklarına inanıyorum." dedi.
Kosova Merkez Bankası (BQK) "ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini" duyurmuştu.
Kosova'da 2002'den beri avro resmi para birimi olurken, çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde ödeme ve maaşlar için Sırp dinarı kullanılıyordu.
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