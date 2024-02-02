 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sırbistan Cumhurbaşkanı BMGK'den Kosova konusunda acil oturum talep edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırbistan Cumhurbaşkanı BMGK'den Kosova konusunda acil oturum talep edecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı BMGK\'den Kosova konusunda acil oturum talep edecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'da yürürlüğe giren nakit işlemlerde Sırp dinarının kullanımını yasaklayan yönetmeliğe karşı çıkarak BMGK'den acil oturum düzenlenmesini talep edeceklerini bildirdi. Vucic, kararın Sırpların yaşam koşullarını zorlaştırmayı ve sürgün etmeyi hedeflediğini savundu. Ayrıca Vucic, Batılı ortakların Kosova'daki Sırp nüfusunun hakları için mücadele edeceklerine inandığını belirtti.

02.02.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) "Kosova konusunda" acil oturum düzenlenmesini talep edeceklerini bildirdi.

Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kosova'da yürürlüğe giren nakit işlemlerde Sırp dinarının kullanımını yasaklayan yönetmeliğe yönelik açıklamalarda bulundu.

Sırp dinarının ülkede kullanılmasının Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından "yasaklandığını" söyleyen Vucic, kararla "Sırpların kasten dayanılmaz yaşam koşullarına maruz bırakılmasının" hedeflendiğini savundu.

Vucic, söz konusu kararla ayrıca Sırpların bölgeden "sürgün edilmesinin" amaçlandığını savunarak "Kosova emniyet güçlerinin, ülkede Sırpların yoğun yaşadığı bölgelere baskın düzenlediğini" ifade etti.

Uluslararası ortaklarıyla çalışmaya ve görüşmeye devam edeceklerini belirten Vucic, pazartesi günü BMGK'ye "Kosova konusunda" acil oturum düzenlenmesi talebiyle bir mektup sunacaklarını kaydetti.

Vucic ayrıca, "Batılı ortakların sözlerini tutacaklarına ve Kosova'daki Sırp nüfusunun temel hakları için mücadele etmeye çalışacaklarına inanıyorum." dedi.

Kosova Merkez Bankası (BQK) "ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini" duyurmuştu.

Kosova'da 2002'den beri avro resmi para birimi olurken, çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde ödeme ve maaşlar için Sırp dinarı kullanılıyordu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sırbistan, Kosova, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı BMGK'den Kosova konusunda acil oturum talep edecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 21:25:41. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı BMGK'den Kosova konusunda acil oturum talep edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement