Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Son derece zor bir siyasi durumdayız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son derece zor bir siyasi durumda olduklarını söyledi.
Vucic başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Sırbistan- Kosova ilişkilerine ve Bosna Hersek'teki Sırplara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası, Rusya'ya yaptırımlara katılmadıkları için baskı altında olduklarını belirten Vucic, ülkesinin bu sebeple Kosova ve destekçilerince hedef alındığını savundu.
Vucic, Sırbistan'ın jeopolitik konumu nedeniyle yüksek bedeller ödediğini belirterek, "Son derece zor bir siyasi durumdayız." diye konuştu.
"Kosova'daki Sırplara yönelik saldırıların Albin Kurti'nin Başbakan olduktan sonra artığını" ifade eden Vucic, Kosova'da Sırp dinarının kullanılmasının yasaklanmasını kabul edemeyeceklerini belirtti.
"Sırbistan'ın tepkisinin güçlü ve sorumlu olması gerektiğine inanıyorum"
Vucic barışın öncelikli çıkarları arasında yer aldığına vurgu yaparak, Sırbistan'ın özgürlüğünden gurur duyan bir ülke olduğunu kaydetti.
Kosova'nın Avrupa Konseyine üyeliğine de karşı olduklarını dile getiren Vucic, Sırp mallarının 9 aydır Kosova'ya erişimi olmamasına ve Kurti'ye yapılan yaptırımlara rağmen, Kosova'nın tüm uluslararası forumlara katıldığına dikkati çekti.
Vucic, hükümet ve meclis üyeleriyle Kosova konusunda konuşmaya devam edeceğini belirterek, "Sırbistan'ın tepkisinin ne olması gerektiği konusunda tüm partilerin temsilcilerinin görüşlerini duymaya hazırım. Sırbistan'ın tepkisinin güçlü ve sorumlu olması gerektiğine inanıyorum. Sırbistan'ın manevra alanını sınırlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ile her gün görüştüğünü belirten Vucic, durumun karışık ve politik olarak "gergin" olduğunu söyledi.
Vucic, Dodik'in, Bosna Hersek'teki savaşı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'nı ihlal etmediğini dile getirerek, Dodik'ten barış politikası izlemesini rica edeceğini ifade etti.
"Sırbistan için mücadele etmeye devam edeceğim"
Almanya ve Ruanda'nın önerisiyle 27 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulması gereken Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin karara da değinen Vucic şöyle devam etti:
"Srebrenitsa'da yaşanan korkunç suçla ilgili en kötü şeyleri düşünüyorum. Ben de mağdur Boşnaklara çiçek takdim etmek ve saygılarımı sunmak için (Srebrenitsa'ya) gittim. Bu karar iki nedenden dolayı yapılıyor. Birincisi, Sırp halkını özgürlükçü ve bağımsız politikasından dolayı cezalandırmak, Kosova konusunda ek olarak baskıya maruz bırakmak için. İkincisi ise İsrail'e verdikleri ya da başlangıçta verdikleri desteğe rağmen tam olarak Filistinlilerin ve Gazze halkının yanında olamadıkları için, 'burada destekleyeceğimiz Müslümanları bulduk' diyebilmek için."
Sırp lider Vucic, "Sırbistan için mücadele etmeye devam edeceğim." diyerek, gelecek günlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini ifade etti.
Sırbistan'da tüm Sırpların katılımıyla 5-6 Mayıs'ta büyük bir Paskalya toplantısı yapacaklarını ifade eden Vucic, burada Sırplara yönelik mevcut durumların da ele alınacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Son derece zor bir siyasi durumdayız - Son Dakika
Siirt'te Kurtalan Caddesi'nde meydana gelen kazada, 63 AK 335 plakalı hafif ticari araç, 56 DA 742, 56 AG 429 plakalı ve plakaları öğrenilmeyen 3 araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçlardan biri park halindeki diğer araçlara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılan Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası giderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemi trafiğinin normale döndüğü belirtildi.
ABD, İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik operasyon için milyarlarca dolar değerinde askeri mühimmat ve savaş uçağı transferine izin verdi. Silah paketi, MK-84 ve MK-82 bombaları ile 25 adet F-35'i içeriyor. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam eden ABD, yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıyor.
Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan 8 ülkenin temsilcisi, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaparak, sessiz kalmaktan rahatsızlık duyduklarını belirtti. Ortak bildiride, Filistin topraklarındaki durumdan duyulan endişe ve antisemitizm ile İslamofobiye karşı birlik mesajı da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Döviz ihtiyacımızın azaldığı, döviz finansmanına erişim imkanının arttığı bir dönemdeyiz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, ayrıca İstanbul'da narkotik suçlarına karşı verilen mücadele hakkında bilgi vererek, vatandaşlardan duyumları 112'ye bildirmelerini istedi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Neşe G. öldürüldüğü yerde anıldı. İlçedeki bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, dün eşi tarafından öldürülen Neşe G. için anma töreni düzenledi. Neşe G'nin öldürüldüğü yerde ve saatte toplanan grup, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Gruptakiler, mum yakıp alana çiçek bıraktı. Vedat G. ile boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Neşe G. dün Terzialiler Mahallesi'nde sokakta karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Vedat G. yanında bulunan tabanca ile eşine ateş etmişti. Neşe G, olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Vedat G. ise bugün tutuklanmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?