Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Son derece zor bir siyasi durumdayız - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Son derece zor bir siyasi durumdayız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Son derece zor bir siyasi durumdayız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan-Kosova ilişkileri ve Bosna Hersek'teki Sırplara yönelik değerlendirmelerde bulunarak, ülkesinin zor bir siyasi durumda olduğunu söyledi. Vucic, Rusya'ya yaptırımlara katılmadıkları için baskı altında olduklarını ve Kosova'nın Sırbistan'ı hedef aldığını savundu. Ayrıca, Sırbistan'ın tepkisinin güçlü ve sorumlu olması gerektiğini vurguladı ve Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin kararı eleştirdiğini belirtti.

29.03.2024 22:43  Güncelleme: 22:46
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son derece zor bir siyasi durumda olduklarını söyledi.

Vucic başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Sırbistan- Kosova ilişkilerine ve Bosna Hersek'teki Sırplara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası, Rusya'ya yaptırımlara katılmadıkları için baskı altında olduklarını belirten Vucic, ülkesinin bu sebeple Kosova ve destekçilerince hedef alındığını savundu.

Vucic, Sırbistan'ın jeopolitik konumu nedeniyle yüksek bedeller ödediğini belirterek, "Son derece zor bir siyasi durumdayız." diye konuştu.

"Kosova'daki Sırplara yönelik saldırıların Albin Kurti'nin Başbakan olduktan sonra artığını" ifade eden Vucic, Kosova'da Sırp dinarının kullanılmasının yasaklanmasını kabul edemeyeceklerini belirtti.

"Sırbistan'ın tepkisinin güçlü ve sorumlu olması gerektiğine inanıyorum"

Vucic barışın öncelikli çıkarları arasında yer aldığına vurgu yaparak, Sırbistan'ın özgürlüğünden gurur duyan bir ülke olduğunu kaydetti.

Kosova'nın Avrupa Konseyine üyeliğine de karşı olduklarını dile getiren Vucic, Sırp mallarının 9 aydır Kosova'ya erişimi olmamasına ve Kurti'ye yapılan yaptırımlara rağmen, Kosova'nın tüm uluslararası forumlara katıldığına dikkati çekti.

Vucic, hükümet ve meclis üyeleriyle Kosova konusunda konuşmaya devam edeceğini belirterek, "Sırbistan'ın tepkisinin ne olması gerektiği konusunda tüm partilerin temsilcilerinin görüşlerini duymaya hazırım. Sırbistan'ın tepkisinin güçlü ve sorumlu olması gerektiğine inanıyorum. Sırbistan'ın manevra alanını sınırlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ile her gün görüştüğünü belirten Vucic, durumun karışık ve politik olarak "gergin" olduğunu söyledi.

Vucic, Dodik'in, Bosna Hersek'teki savaşı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'nı ihlal etmediğini dile getirerek, Dodik'ten barış politikası izlemesini rica edeceğini ifade etti.

"Sırbistan için mücadele etmeye devam edeceğim"

Almanya ve Ruanda'nın önerisiyle 27 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulması gereken Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin karara da değinen Vucic şöyle devam etti:

"Srebrenitsa'da yaşanan korkunç suçla ilgili en kötü şeyleri düşünüyorum. Ben de mağdur Boşnaklara çiçek takdim etmek ve saygılarımı sunmak için (Srebrenitsa'ya) gittim. Bu karar iki nedenden dolayı yapılıyor. Birincisi, Sırp halkını özgürlükçü ve bağımsız politikasından dolayı cezalandırmak, Kosova konusunda ek olarak baskıya maruz bırakmak için. İkincisi ise İsrail'e verdikleri ya da başlangıçta verdikleri desteğe rağmen tam olarak Filistinlilerin ve Gazze halkının yanında olamadıkları için, 'burada destekleyeceğimiz Müslümanları bulduk' diyebilmek için."

Sırp lider Vucic, "Sırbistan için mücadele etmeye devam edeceğim." diyerek, gelecek günlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini ifade etti.

Sırbistan'da tüm Sırpların katılımıyla 5-6 Mayıs'ta büyük bir Paskalya toplantısı yapacaklarını ifade eden Vucic, burada Sırplara yönelik mevcut durumların da ele alınacağını belirtti.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Sırbistan, Kosova, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Son derece zor bir siyasi durumdayız - Son Dakika

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