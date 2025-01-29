Sırbistan'da Hükümet Krizi: Seçim İlan Edilebilir - Son Dakika
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Sırbistan'da Hükümet Krizi: Seçim İlan Edilebilir

Sırbistan\'da Hükümet Krizi: Seçim İlan Edilebilir

Vucic, Vucevic'in istifasının ardından yeni hükümet kurulmazsa seçimlerin ilan edileceğini belirtti.

29.01.2025 00:16
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Milos Vucevic'in istifa kararı sonrası, tüm tarafları istişareye çağıracağını, yeni hükümet kurulmazsa seçimlerin ilan edileceğini bildirdi.

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda Vucic başkanlığında düzenlenen olağanüstü hükümet toplantısına, istifa kararı alan Vucevic'in yanı sıra bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

Vucic, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Vucevic'in istifası mecliste kabul edildikten sonra yeni hükümetin kurulması için tarafları toplayacağını belirtti.

Yeni hükümetin kurulma sürecini ertelemeyeceğini söyleyen Vucic, şöyle konuştu:

"Eğer yeni bir hükümet kurulmazsa seçimler ilan edilir. Geçici bir hükümet kurulmayacak. En önemli gelişmeler Sırp İlerleme Partisi içinde olacak. Sırbistan zor bir durumda, dışarıdan büyük baskı altında. İstikrarımız ve toplumsal huzurumuz tehdit altında. Önümüzdeki 10 gün içinde seçimlere mi gidileceğine yoksa yeni bir hükümetin mi kurulacağına karar vereceğiz. Hükümet, teknik görev süresinde kararlar almaya devam edecek. 75 gün içinde seçim yapabiliriz, en olası tarih nisan."

Sırbistan'da halkın normal ve güvenilir liderler istediğini dile getiren Vucic, "Siyasi rakiplerini hedef almak için gruplar organize eden politikacılara güvenmiyorum. Devlet sabırlı olabilir ama bu insanların hayatlarını yok etmenize izin vereceğimiz anlamına gelmez." dedi.

Vucic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinde gözaltına alınan 13 kişi hakkında Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak af kararı vereceğini de ifade etti.

Öte yandan, Vucevic'in istifa kararından sonra Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric de görevini bıraktığını açıkladı.

Kaza sonrası hükümete tepki gösterileri başlamıştı

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişinin ölmesinin ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, en son dün başkentte trafik akışının "kilit" noktalarından Autokomanda'da 24 saat süreyle yol kapatma eylemi yapmıştı.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin sorumluların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım, onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Vucic, dün akşam yol kapatma eyleminin devam ettiği saatlerde yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini kaydetmiş, hükümette yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu ve kabinenin yüzde 50'sinden fazlasının değişmesini beklediğini belirtmişti.

Meclis Başkanı Ana Brnabic ise meclis oturumunda hükümete güven oylaması yapılması yönünde teklifte bulunacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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