Sırbistan'da Öğrenci Listesi temsilcisi Ubovic, İsrail'in İHA fabrikasını durduracak - Son Dakika
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Sırbistan'da Öğrenci Listesi temsilcisi Ubovic, İsrail'in İHA fabrikasını durduracak

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Sırbistan'da seçimi kazanan Öğrenci Listesi temsilcisi Filip Ubovic, hareketin programının İsrail ile silah ticaretinin kesilmesini ve İHA fabrikası projesinin durdurulmasını öngördüğünü açıkladı. Ubovic, Bastani'nin podcast yayınında Vucic'in İsraillilere yakın olduğunu savundu.

Sırbistan'da seçimi kazanan Öğrenci Listesi temsilcisi Filip Ubovic, hareketin programının, İsrail ile silah ticaretinin kesilmesini ve ülkedeki İsrail insansız hava aracı (İHA) fabrikası projesinin durdurulmasını öngördüğünü bildirdi.

Öğrenci hareketinin öne çıkan isimlerinden Ubovic, İngiliz gazeteci Aaron Bastani'nin podcast yayınında, yeni iktidarın İsrail'e yaklaşımına ilişkin soruyu yanıtladı.

Ubovic, "Orada yaşananlar insanlık için bir lekedir ve bu gerçekten üzücü. Programımızda İsrail ile silah ticaretini durduracağımız yazıyor." ifadelerini kullandı.

Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in İsraillilere yakın olduğunu savunan Ubovic, İsraillilerin Sırbistan'da İHA fabrikası kurmasının "görülmemiş" bir durum olduğunu ve bunun durdurulması gerektiğini belirtti.

İsrail İHA'larının montajının yapılacağı fabrikanın açılışını eylülde Vucic gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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