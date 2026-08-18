Sırbistan'da Orman Yangınları: 1 Ölü

Sırbistan'da yüksek sıcaklık ve kuraklığın etkisiyle ülkenin farklı bölgelerinde aktif olan 45 orman yangınına müdahaleler sürerken, 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sırbistan Acil Durum Ofisinden Davor Vidovic, ulusal basına yaptığı açıklamada, ağustosun başından bu yana Sırbistan'ın farklı bölgelerinde çok sayıda orman yangınının yaşandığını belirterek, aktif olan 45 yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Smederevo yakınlarında dün gece çıkan orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vidovic, vatandaşlara özellikle otluk alanlarda daha dikkatli hareket etmeleri uyarısında bulundu.

Bu arada, 5 Ağustos'tan bu yana Deliblato Kumları bölgesinde devam eden orman yangınında 3 bin 500 hektardan fazla alanın yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sırbistan'daki orman yangınlarının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı ancak yüksek sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak yangın riskinin devam ettiği kaydedildi.