Sırbistan Dışişleri Bakanı Çin'e Ziyaret Yapacak

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, 19-21 Aralık tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian pazartesi günü yaptığı açıklamada ziyaretin, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
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