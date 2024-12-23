Sırbistan'ın AB Üyeliği Vurgulandı

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Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, ülkesinin dış politikadaki stratejik önceliğinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak olduğunu söyledi.

Başkent Belgrad'da 12 yıl sonra Djuric'in ev sahipliğinde düzenlenen Sırbistan Büyükelçiler Konferansı'na Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yanı sıra Sırbistan adına yurt dışında görev yapan büyükelçiler, başkonsoloslar ve uluslararası örgütlerdeki misyon şefleri katıldı.

Konferansta konuşan Djuric, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini, Sırbistan'ın dış politikadaki hedeflerini iki gün boyunca değerlendireceklerini söyledi.

İlerleyen süreçte genç ve yetenekli diplomat adaylarını kadrolarına katacaklarını anlatan Djuric, "Genç diplomat adayları için yeni bir kampanya başlatacağız. Kosova konusunda da devletimizin pozisyonunun korunması için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 'Toprak Bütünlüğünü Koruma Merkezi' kurulacak. Sırbistan'ın AB üyeliği, dış politikamızın stratejik önceliği olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayramov da Sırbistan ile Azerbaycan arasında iyi ilişkilerin bulunduğunu belirterek, "Azerbaycan, enerji kaynaklarının tedarikine katkıda bulundu ve petrolümüz Avrupa pazarına akmaya devam ediyor. Bugün Azerbaycan, 12 ülkeye gaz tedarik ediyor. Bu yıl Azerbaycan gazının Sırbistan'a ulaştığını söylemekten gurur duyuyorum. Stratejik konumunuzu göz önünde bulundurarak ülkenizin transit bir rota olabileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Brnabic de AB üyeliğinin öncelikleri olduğunu dile getirerek, dış politikada önlerinde birçok fırsatın bulunduğunu anlattı.