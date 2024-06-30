Şırdancıdaki Patlamanın Ardından Yaşanan Panik Anları Kameralara Yansıdı

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PATLAMANIN ARDINDAN YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

İzmir Torbalı ilçesinde şırdancıda meydana gelen patlamadan hemen sonra yaşanan panik anları, kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların korkuyla çevreye kaçıştığı ve yaralıların yerde hareketsiz yattığı görüldü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Patlamayla ilgili soruşturma sürdürülürken, olayda ölemlerin kimlikleri belirlendi. Yaşamını yitirenlerin Birgül Sarsılmaz (44), Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Dilek Bağ (24) ve Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi Havin Ergin (17) olduğu açıklandı.