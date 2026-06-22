Sirkeci Garı Restorasyonu Başladı - Son Dakika
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Sirkeci Garı Restorasyonu Başladı

22.06.2026 12:28
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sirkeci Garı'nın restorasyonunu inceledi. Tarihi yapı özgün mimarisiyle yeniden hayata geçiriliyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyona ilişkin, "Ana gar binası çok narin bir bina. İşçiliğin de çok yoğun olduğu bir bina. O işçiliklerle tekrar eskisine uygun bir şekilde ihya ediliyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Sirkeci Garı'nın Anadolu'dan gelenler için Avrupa'ya ve Rumeli'ye açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, savaş dönemlerinde göç hareketleri ve asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştirildiğini söyledi. Batıdan doğuya gelen yabancıların ilk uğrak noktalarından birinin de Sirkeci olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Hem bir taşıma-ulaşım aksı olarak hem de şehrin hafızası olarak değerlendirdiğimiz zaman çok farklı fonksiyonları olan, çok farklı anıları olan bir yer" dedi.

Sirkeci Garı'nın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, "Ana gar binası çok narin bir bina baktığınız zaman. İşçiliğin de çok yoğun olduğu bir bina. O işçiliklerle tekrar eskisine uygun bir şekilde ihya ediliyor" ifadelerini kullandı.

Sirkeci'de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Bakan Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini aktardı. Bakan Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiğini açıkladı. Açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağını belirten Bakan Ersoy, "Gün boyu insanların vakit geçirebileceği arındırılmış sahalardan oluşturmuş iki tarafta da bir yaşam merkezini, ulaşım aksı özelliklerini koruyarak hayata geçiriyoruz" dedi.

TARİHİ YARIMADA SİLUETİ YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sirkeci'deki tarihi yapının özgün mimari karakterinin yeniden görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı restorasyon uygulamaları sürerken alandaki diğer tarihi yapılar da yeniden işlevlendirilerek kültür ve sanat odaklı kullanıma hazırlanıyor. Proje kapsamında gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Tarihi yarımada siluetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sirkeci Garı Restorasyonu Başladı - Son Dakika

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