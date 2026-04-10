Şirket Sermayesi %200 Artırıldı, Yeni Paylar 1 TL'den Satılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şirket Sermayesi %200 Artırıldı, Yeni Paylar 1 TL'den Satılacak

10.04.2026 07:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirket, 9 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut sermayesini 112.4 milyon TL'den 337.2 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı. Toplam 224.8 milyon TL değerinde yeni pay ihraç edilecek.

Şirketin 9 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 560 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, çıkarılmış sermayenin %200 oranında nakdi artırılmasına karar verildi. Mevcut 112.4 milyon TL olan sermaye, 224.8 milyon TL artırılarak toplam 337.2 milyon TL'ye çıkarılacak.

Artırılan sermayeyi temsil eden 224.8 milyon adet pay, 1 TL nominal bedelli olarak ihraç edilecek. Bu payların 18.4 milyon adedi A Grubu nama yazılı, 206.4 milyon adedi ise B Grubu hamiline yazılı olacak. Pay sahiplerine, her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden yeni pay alma hakları tanınacak ve bu hakların kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi.

Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra kalan paylar, nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılacak. Satılamayan paylar ise 6 iş günü içinde iptal edilecek. Sermaye artırımı için esas sözleşmenin 'Sermaye' maddesi tadil edilecek ve paylar kaydi olarak dağıtılacak. İşlemler, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan gerekli izinler alınarak yürütülecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şirket Sermayesi %200 Artırıldı, Yeni Paylar 1 TL'den Satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 09:09:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Şirket Sermayesi %200 Artırıldı, Yeni Paylar 1 TL'den Satılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.