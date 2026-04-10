Şirket Sermayesi %200 Artırıldı, Yeni Paylar 1 TL'den Satılacak

Şirketin 9 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 560 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, çıkarılmış sermayenin %200 oranında nakdi artırılmasına karar verildi. Mevcut 112.4 milyon TL olan sermaye, 224.8 milyon TL artırılarak toplam 337.2 milyon TL'ye çıkarılacak.

Artırılan sermayeyi temsil eden 224.8 milyon adet pay, 1 TL nominal bedelli olarak ihraç edilecek. Bu payların 18.4 milyon adedi A Grubu nama yazılı, 206.4 milyon adedi ise B Grubu hamiline yazılı olacak. Pay sahiplerine, her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden yeni pay alma hakları tanınacak ve bu hakların kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi.

Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra kalan paylar, nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılacak. Satılamayan paylar ise 6 iş günü içinde iptal edilecek. Sermaye artırımı için esas sözleşmenin 'Sermaye' maddesi tadil edilecek ve paylar kaydi olarak dağıtılacak. İşlemler, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan gerekli izinler alınarak yürütülecek.