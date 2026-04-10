Şirketin Finansal Tablolarında 2025 Yılında Toplam Varlıklar Artış Gösterdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şirketin Finansal Tablolarında 2025 Yılında Toplam Varlıklar Artış Gösterdi

10.04.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirketin konsolide finansal durum tablosuna göre, toplam varlıklar 64,46 milyar TL'ye yükselirken, dönen varlıklardaki artış önemli rol oynadı. Kısa ve uzun vadeli yükümlüklerin de yükseldiği gözlemleniyor.

Şirketin 31 Aralık 2025 tarihli konsolide finansal durum tablosu, toplam varlıkların 53,18 milyar TL'den 64,46 milyar TL'ye yükseldiğini gösteriyor. Bu artışta, dönen varlıkların 25,05 milyar TL'den 39,69 milyar TL'ye çıkması önemli bir rol oynadı. Dönen varlıklar içinde nakit ve nakit benzerleri 10,06 milyar TL'ye, stoklar 7,77 milyar TL'ye ulaşırken, ticari alacaklar 4,85 milyar TL olarak kaydedildi. Ayrıca, satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar 16,23 milyar TL ile dönen varlıklara eklendi.

Duran varlıklar ise 28,13 milyar TL'den 24,77 milyar TL'ye düştü. Bu kategoride maddi duran varlıklar 22,13 milyar TL'den 18,60 milyar TL'ye gerilerken, maddi olmayan duran varlıklar 2,30 milyar TL'den 2,68 milyar TL'ye yükseldi. Kaynaklar tarafında, toplam yükümlülükler 24,41 milyar TL'den 28,49 milyar TL'ye çıktı. Kısa vadeli yükümlülükler 22,96 milyar TL'den 26,91 milyar TL'ye yükselirken, uzun vadeli yükümlülükler 1,45 milyar TL'den 1,59 milyar TL'ye ulaştı. Özkaynaklar ise 28,77 milyar TL'den 35,97 milyar TL'ye yükseldi, ana ortaklığa ait özkaynaklar 21,82 milyar TL'den 29,80 milyar TL'ye çıktı ve net dönem karı 5,28 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şirketin Finansal Tablolarında 2025 Yılında Toplam Varlıklar Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:15:56. #7.12#
SON DAKİKA: Şirketin Finansal Tablolarında 2025 Yılında Toplam Varlıklar Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.