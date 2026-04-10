Şirketin Finansal Tablolarında 2025 Yılında Toplam Varlıklar Artış Gösterdi

Şirketin 31 Aralık 2025 tarihli konsolide finansal durum tablosu, toplam varlıkların 53,18 milyar TL'den 64,46 milyar TL'ye yükseldiğini gösteriyor. Bu artışta, dönen varlıkların 25,05 milyar TL'den 39,69 milyar TL'ye çıkması önemli bir rol oynadı. Dönen varlıklar içinde nakit ve nakit benzerleri 10,06 milyar TL'ye, stoklar 7,77 milyar TL'ye ulaşırken, ticari alacaklar 4,85 milyar TL olarak kaydedildi. Ayrıca, satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar 16,23 milyar TL ile dönen varlıklara eklendi.

Duran varlıklar ise 28,13 milyar TL'den 24,77 milyar TL'ye düştü. Bu kategoride maddi duran varlıklar 22,13 milyar TL'den 18,60 milyar TL'ye gerilerken, maddi olmayan duran varlıklar 2,30 milyar TL'den 2,68 milyar TL'ye yükseldi. Kaynaklar tarafında, toplam yükümlülükler 24,41 milyar TL'den 28,49 milyar TL'ye çıktı. Kısa vadeli yükümlülükler 22,96 milyar TL'den 26,91 milyar TL'ye yükselirken, uzun vadeli yükümlülükler 1,45 milyar TL'den 1,59 milyar TL'ye ulaştı. Özkaynaklar ise 28,77 milyar TL'den 35,97 milyar TL'ye yükseldi, ana ortaklığa ait özkaynaklar 21,82 milyar TL'den 29,80 milyar TL'ye çıktı ve net dönem karı 5,28 milyar TL olarak gerçekleşti.