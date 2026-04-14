Şirketlerden Borçlanma, İhale ve Sermaye Hareketleri

ALVES, 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu. ARDYZ, 872.928 bedelli sipariş aldığını açıkladı. BVSAN, ASTOR'un fabrikası için 500.000 TL'lik vinç sözleşmesi imzaladı. CGCAM ve GOKNR, payların Borsa'da işlem görmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yaptı. DYOBY, 179 gün vadeli 175 milyon TL bono ihraç etti. ECILC, Eczacıbaşı Holding'in yaklaşık %2,95 payını satacağını duyurdu. EKGYO, yeni şirket kurulumu ve işbirliği protokolleri açıkladı. ERCB, Fas'taki 76 milyon dolarlık projede boru üretimini tamamladı. GARAN, 1,9 milyar TL'lik alacak portföyünü 252 milyon TL'ye sattı. KGYO, İstanbul'daki bağımsız bölümü 24,7 milyon TL'ye sattı. KBORU, DSİ ihalesinde 297,5 milyon TL bedelle birinci oldu. KTSKR, kayıtlı sermaye tavanını 1,4 milyar TL'ye yükseltti. MEDTR, iki hastane ihalesinde başarılı oldu. QNBTR, yurt dışında 456 gün vadeli 100 milyon TL borçlanma aracı ihraç etti. PGSUS, Mart ve Ocak-Mart dönemlerinde yolcu sayılarında artışlar kaydetti. TRALT, MAPEG ihalelerinde 13 arama sahasını 482,7 milyon TL'ye aldı. TKNSA, kayıtlı sermaye tavanını 2 milyar TL'ye yükseltti. YKBNK, yurt dışında 372 gün vadeli 17,5 milyon sterlin borçlanma aracı ihraç etti.

Pay alım-satım hareketlerinde, AVPGY Yönetim Kurulu Başkanı pay alırken, AHGAZ, EFOR, ENERGY ve GOKNR şirket paylarını geri aldı. DAPGM, SASA gibi şirketlerde portföy değişiklikleri yaşandı. Sermaye artırımı kapsamında, ALARK sermayesini 417 milyon TL'ye düşürdü. Bu gelişmeler, piyasada çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin finansal ve operasyonel hareketliliğini yansıtmaktadır.