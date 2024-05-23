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Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yılda 953 sahipsiz hayvanın tedavisi yapıldı.

Şehr-i Nuh Mahallesinde 1000 metrekarede faaliyet gösteren merkezde, cerrahi operasyonun yanında kedi ve köpeklerin rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

Merkezin sorumlusu veteriner hekim Zehra Kaplan, birimlerinde 1 yıl içerisinde 953 sahipsiz hayvanın tedavisinin yapıldığını söyledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine hemen müdahalede bulunduklarını ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

"Hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Kısırlaştırılacak yetişkin hayvan ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden kısırlaştırma ve aşılarını yapıyoruz. Küpelerini takıyoruz. Bakanlık sisteminde kayıt altına alıyoruz. Tekrar aldığımız ortama geri bırakıyoruz. Şu anda Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizin barınaklarında 15 hayvanımız var."

Vatandaşlardan destek ve duyarlılık beklediklerini aktaran Kaplan, vatandaşların küpesiz, yaralı ve bitkin hayvan gördüklerinde mutlaka kendilerini haber vermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.