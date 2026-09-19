Şırnak Cizre\'de kırsal destek projesiyle kadın yetiştiriciye 100 koyun teslim edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"nden faydalanan kadın yetiştiriciye koyunları teslim edildi.

Dirsekli Mahallesi'nde yaşayan Gülbahar Bağdur'a proje kapsamında 100 koyun teslim edildi.

Teslim programına katılan AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yaptığı konuşmada, üretimin ve kırsal kalkınmanın önemine değindi.

Kadın üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Tatar, "Üreten, emek veren ve kırsalın geleceğine güç katan kadın çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Gülbahar Hanımefendi'ye hayırlı ve bereketli olsun. Daha çok üretim, daha güçlü kırsal, daha bereketli bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.