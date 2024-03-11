Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisler öğrencilere mesleklerini tanıttı.
15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerle görüştü, onlara meslekleri ile ilgili bilgi verdi.
Polisler öğrencilere meslek tanıtımının yanı sıra genel güvenlik konuları ve trafik kuralları ile ilgili de bilgilendirme yaptı.
Çocuklarla oyunlar oynayan ekipler, onlara boyama kitabı ve boya kalemi hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Şırnak Cizre'de Polislerden Öğrencilere Meslek Tanıtımı - Son Dakika
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zonguldak'ta Ramazan Ayı'nın ilk gününde balık tezgahları boş kaldı. Denizlerde yeterli avcılık yapılamaması nedeniyle esnaf tezgah açamadı. Esnaf, önümüzdeki günlerde artmasını bekledikleri balık avının ardından tezgahların şenleneceğini belirtti.
Gaziantep merkezli 2 ilde internet sitelerinde araç satış ilanları vererek vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve 7'si tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 3 milyon 100 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve çözüm yollarını konuştu. Toplantıya katılan diğer parti temsilcileri de değişim isteğini vurguladılar.
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşti. Sirius Takımı şampiyonluk kupasını kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evinin Sultanları Projesi', ev hanımları ve çalışan kadınları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen müsabakalarla devam etti. Denizli ve ilçelerinden 10 takımın katıldığı turnuvada, 130 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyon Sirius takımı olurken, ikinci Pamukkale Evinin Sultanları, üçüncü Anadolu Pars Kadın Voleybol Takımı ve dördüncü Serinhisar Evinin Sultanları oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?