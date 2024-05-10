Şırnak-Cizre kara yolunda tüneller tek yönlü trafiğe kapatılıyor - Son Dakika
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Şırnak-Cizre kara yolunda tüneller tek yönlü trafiğe kapatılıyor

Şırnak-Cizre kara yolunda tüneller tek yönlü trafiğe kapatılıyor

Şırnak Valiliği, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünellerinin tek yönlü trafiğe kapatılacağını duyurdu. Devam eden yol çalışmaları kapsamında tüneller ve Cudi Viyadüğü yarın 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak. Trafik akışı tüneller içerisinden ve viyadükten sağlanacak.

10.05.2024 23:28
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Şırnak Valiliği, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünellerinin tek yönlü trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden yol çalışmaları kapsamında Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri ile Cudi Viyadüğünün Şırnak-Cizre istikametine göre gidiş yönü yarın 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Yapılacak çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için Cizre-Şırnak istikametinde araçlar için trafik akışı tüneller içerisinden ve viyadükten sağlanacak.

Şırnak-Cizre istikametinde (il merkezinden Cizre'ye giden) araçlar için, Şırnak-Cizre kara yolu trafiğe kapatılacak, araç geçişleri eski Şırnak-Cizre yolundan sağlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak-Cizre kara yolunda tüneller tek yönlü trafiğe kapatılıyor - Son Dakika

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