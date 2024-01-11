 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi

Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 5 farklı kategoride yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve oy verdi. Dalman, her bir fotoğrafın derin anlamlar taşıdığını belirterek, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi
11.01.2024 - 13:53,  Güncelleme: 13:59
Abone Ol

Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dalman, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da Annika Hammershiag'ın "Çöplük topçuları" adlı fotoğraflarına oy veren Orhan, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", " Gazze: Kanıt"ta ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" karelerini seçti.

Dalman, fotoğrafları seçmekte zorlandığını, her birinin derin anlamlar taşıdığını söyledi.

Her karenin tarihe düşen birer not olduğunu belirten Dalman, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şırnak, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı

Son Dakika
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:41:42. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement