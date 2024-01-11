Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğraflara oy verdi

Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dalman, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da Annika Hammershiag'ın "Çöplük topçuları" adlı fotoğraflarına oy veren Orhan, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", " Gazze: Kanıt"ta ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" karelerini seçti.

Dalman, fotoğrafları seçmekte zorlandığını, her birinin derin anlamlar taşıdığını söyledi.

Her karenin tarihe düşen birer not olduğunu belirten Dalman, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.