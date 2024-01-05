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Şırnak İdil'de Özel Eğitim Anaokulu Açıldı - Son Dakika
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Şırnak İdil'de Özel Eğitim Anaokulu Açıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde özel eğitim anaokulunun açılışı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit, özel gereksinimli öğrenciler için anaokulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Okul, hafif-orta düzeyde zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, hafif-orta düzeyde otizmli ile down sendromlu çocuklara ücretsiz eğitim vermektedir. Açılışa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, kurum temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak İdil\'de Özel Eğitim Anaokulu Açıldı
05.01.2024 - 21:55,  Güncelleme: 21:58
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Şırnak'ın İdil ilçesinde özel eğitim anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit, özel gereksinimli öğrenciler için anaokulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentteki eğitime ihtiyaç duyan 37 özel öğrencinin her zaman yanında olduklarını belirten Babayiğit, şöyle konuştu:

"Okulumuz hafif-orta düzeyde zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, hafif-orta düzeyde otizmli ile down sendromlu çocuklarımıza ücretsiz olarak eğitim vermektedir. Eğitimde kalitenin, erişilebilirliğin ve fırsat eşitliğinin sağlanması için gece gündüz çalışıyoruz."

Okulun ilçede bir ilk olduğunu kaydeden Babayiğit, özel öğrencilerin burada aldıkları eğitimle daha yaratıcı, bağımsız bireyler olarak yetişeceğini ifade etti.

Babayiğit, anaokulunun ilçeye kazandırılmasında Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere Şırnak Valisi Cevdet Atay ile Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürüne teşekkür etti.

Açılışa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, kurum temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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