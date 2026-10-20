Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de spor lisesi yakınlarında minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk, kaldırıldığı Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Cudi Mahallesi Spor Lisesi yakınlarında 6 yaşındaki Barış Elma'ya plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.
Kazada çocuk ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Elma, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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