Şırnak'ın Faraşin Yaylası, besicilerin tercihi oluyor

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, yılın 6 ayı kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen besicileri ağırlıyor.

Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla her yıl besicilerin tercihi oluyor.

Beklenilenin üzerinde yağışla bu yıl meralardaki otların erken yeşerdiği yaylaya ilgi gösteren besiciler, sürüleriyle günler süren yolculuğun ardından geldikleri yaylada kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Bu yıl 560 aile ve 400 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan yaylada otlattıkları hayvanlarından elde ettikleri sütten peynir ve yoğurt yapan besicilerden İsmet Aslan, AA muhabirine, hayvanları serin ve verimli alanlarda otlatmak için Faraşin Yaylası'nı tercih ettiklerini söyledi.

Kış aylarında Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaldıklarını, hava ısınmaya başlayınca da Faraşin Yaylası'na geldiklerini ifade eden Aslan, geniş mera alanları, havası ve suyu ile yaylanın hayvancılık için elverişli olduğunu belirtti.

Aslan, "Buranın havası, suyu, yaşamı, enerjisi bambaşka. Burası hayvan sahipleri için bulunmaz bir yer. Hayvanların sağlığı da burada daha iyi oluyor. Burada kaldığımız süre boyunca sütümüzü peynire dönüştürüp satarak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Batmanlı besici Zeki Aşkın da iklim olarak hayvancılığa uygun olduğu için her yıl Faraşin Yaylası'nı tercih ettiklerini dile getirdi.

"Burada hayvanlarımız daha sağlıklı, et ve süt verimi daha iyi"

Siirt'ten gelen besicilerden Kadir Özcan ise nisan ayından beri yaylada konakladıklarını, ekim ayı başında tekrar kışlaklarına döneceklerini söyledi.

Özcan, "Burayı iklimin hayvancılık için uygun olmasından dolayı tercih ediyoruz. Burada hayvanlarımız daha sağlıklı, et ve süt verimi ile hayvanlarda doğum oranı daha iyi. Bu yayladan çok memnunuz." ifadesini kullandı.

"400 bin küçükbaş hayvan yaz boyu burada olacak"

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de bölgede karların erimesiyle su kaynaklarından, çayır ve meraların bolluk ve bereketinden besicilerin faydalandığını söyledi.

Şırnak'ın yanı sıra Batman, Mardin, Van ve Siirt gibi bölge illerinden besicilerin Faraşin Yaylası'nı tercih ettiğini anlatan Sezgin, şöyle konuştu:

"Yaylada şu an 400 bin küçükbaş hayvan varlığı söz konusu ve yaz boyu burada olacaklar. Havaların soğumasıyla da kışlaklarına dönecekler. Bu sürede süt ve peynirlerini satarak geçimlerini sağlayacaklar. Göçerlerimizin burayı tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden biri su kaynakları, geniş mera alanları ve iklimi. Burada yer yer kar kütleleri, serin bir hava ve hayvancılık için uygun bir iklim var."

Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje ile 40 besiciye süt sağım ünitesi desteği sunulduğunu anlatarak, bu hizmetten memnuniyet duyan besicilere yönelik desteklerin süreceğini kaydetti.