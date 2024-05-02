Şırnak\'ın İdil ilçesinde kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İ.G. yönetimindeki 06 COE 036 plakalı kamyon, İdil-Midyat kara yolunun Toklu köyü kavşağında M.C.A. idaresindeki 34 LD 9817 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler yaralandı. İ.G. sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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