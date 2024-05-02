Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Şırnak\'ın İdil ilçesinde kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.G. yönetimindeki kamyon ile M.C.A. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı ve İ.G. itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

02.05.2024 21:03
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Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İ.G. yönetimindeki 06 COE 036 plakalı kamyon, İdil-Midyat kara yolunun Toklu köyü kavşağında M.C.A. idaresindeki 34 LD 9817 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler yaralandı. İ.G. sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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