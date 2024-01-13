13:01 •
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
12:01 •
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Şırnak'ın Uludere ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Şenoba beldesinin Başkaya Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Trafodaki yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ın Uludere ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika