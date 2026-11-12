Şırnak Silopi\'de iki aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu

Şırnak Silopi'de iki aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli köyü yakınlarında, İpekyolu Kavşağı civarında iki aracın karıştığı kaza meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari araçta hasar oluşurken kazada yaralanan olmadı, jandarma inceleme başlattı.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza, Silopi ilçesine bağlı Başverimli köyü yakınlarındaki İpekyolu Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 06 BFH 938 plakalı otomobil ile 01 ARH 500 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananın olmadı belirlenirken, araçlarda hasar oluştu.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),
Kaynak: DHA
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