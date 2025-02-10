Şırnak'ta 11 Bölge Özel Güvenlik İlan Edildi

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(ŞIRNAK) - Şırnak Valiliği, kent genelinde 11 alanın 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama göre, kamu düzeninin sağlanması ve genel asayişin korunması amacıyla Besta Bölgesi ve Cudi ile Gabar dağlarının bulunduğu 11 alanın 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Geçici özel güvenlik bölgesine giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebeldağları Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 11 Şubat 2025 – 25 Şubat 2025 tarihleri arasında 15 gün "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur."