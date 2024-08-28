Şırnak'ta 14 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 14 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Gabar ve Cudi dağları dahil olmak üzere 14 bölgenin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

28.08.2024 19:55
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(ŞIRNAK) - Şırnak Valiliği, aralarında Gabar ve Cudi dağlarının da bulunduğu 14 bölgenin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla,  İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 30 Ağustos-13 Eylül 2024 tarihleri arasında 15 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta 14 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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