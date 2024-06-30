Şırnak'ta 14 bölgeye 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 14 bölgeye 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, Şırnak merkez ve ilçelerinde bulunan 14 bölgenin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. İlanın amacı, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel asayişin korunması olarak belirtildi.

30.06.2024 14:40
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ŞIRNAK Valiliği, merkez ve ilçelere bağlı 14 bölgenin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak merkez ve ilçelerinde bulunan 14 bölgenin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa, Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 01 Temmuz (Dahil) 2024- 15 Temmuz (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta 14 bölgeye 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika

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