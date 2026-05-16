Şırnak'ta 19 Mayıs Satranç Turnuvası Başladı

16.05.2026 18:31
Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Şırnak'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "19 Mayıs Satranç Turnuvası" başladı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde organize edilen turnuvaya 93 sporcu katıldı.

14 yaş altı ve serbest kategori olmak üzere 2 klasmanda düzenlenen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ulusal düzeyde satranç turnuvasının başladığını söyledi.

Kentin, ulusal ve uluslararası spor branşlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirten Din, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız kentte yatırımlarını her geçen gün artırıyor. Biz de bunun gurur ve mutluluğunu yaşarken öte yandan yurdun çeşitli bölgelerinden sporcu kardeşlerimize en iyi şekilde ev sahipliğini yapıyoruz. Bugünkü satranç turnuvamızda tüm katılımcılara sabır ve başarılar diliyorum." dedi.

Turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Etkinliğe, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Salih Şen ve kurum temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

