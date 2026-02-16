Şırnak'ta 23 Şüpheli Tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 68 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9-15 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.