Şırnak'ta 23 Şüpheli Tutuklandı

16.02.2026 19:59
Şırnak'ta JASAT tarafından yakalanan 68 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 68 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9-15 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

