Şırnak'ta 23 Şüpheli Tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 68 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9-15 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
