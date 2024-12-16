Şırnak'ta 48 Kaçakçıya Operasyon

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlarda ve evlerde arama yaptı.

Aramalarda, 3,74 gram metamfetamin, 1,45 gram esrar, 31,43 gram eroin, 2 bong, gümrük kaçağı 2 bin 743 paket sigara, 3 kilogram tütün, 15 cep telefonu, 3 bin 428 litre akaryakıt, 2 bin 366 muhtelif malzeme ve 548 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda, 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.