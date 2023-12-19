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Şırnaklı Kadın, Yüzüğünü Gazze'ye Bağışladı: İsrail'in Saldırısı Altındaki Halka Destek Büyüyor - Son Dakika
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Şırnaklı Kadın, Yüzüğünü Gazze'ye Bağışladı: İsrail'in Saldırısı Altındaki Halka Destek Büyüyor

İdil ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına yardım etmek için ziynet eşyası olan yüzüğünü bağışladı. Yüzüğünü bozduran kadın, bedelini Gazze'ye ulaştırmak adına bir yardım vakfının hesabına aktardı.

Şırnaklı Kadın, Yüzüğünü Gazze\'ye Bağışladı: İsrail\'in Saldırısı Altındaki Halka Destek Büyüyor
19.12.2023 - 20:15,
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Şırnak'ta 65 yaşındaki kadın yüzüğünü Gazze'ye bağışladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde 65 yaşındaki kadın, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına ulaştırılması için ziynet eşyası olan yüzüğünü bağışladı.

İsrail'in Gazze soykırımı devam ederken, İslam dünyasında başlatılan yardım kampanyalarına destek büyüyor. İdil İlçesi Kozluca köyünde ikamet eden Sakine Talayhan, ziynet eşyası olan altın yüzüğünü başlatılan kampanya kapsamında Gazze'ye bağışladı.

Bir kuyumcuda yüzüğünü bozduran Talayhan, bedelini Gazze'ye ulaştırmak adına bir yardım vakfının hesabına aktardı.

Yüzüğünü Filistin'e bağışladığını dile getiren Sakine Talayhan, "Yüzüğümü Filistin'e bağışladım. Ebu Ubeyde 'canımızı Filistin uğruna feda ederim' dedi. Bugün elimden gelen yüzüğümü feda etmektir. Allah, kabul etsin. Gazze halkına selamlarımı iletiyorum. Allah, Gazze'ye zafer nasip etsin inşallah. Allah şehadet ve zaferi bizlere nasip etsin. Ciğerimiz yandığı gibi o zalimlerinde dünya ve ahirette ciğeri yansın" dedi.

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Şırnak, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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