Şırnak'ta AFAD Gönüllüleri Buluştu - Son Dakika
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Şırnak'ta AFAD Gönüllüleri Buluştu

Şırnak\'ta AFAD Gönüllüleri Buluştu

Şırnak'ta 200 AFAD gönüllüsü, Balveren'de buluşarak eğitim ve etkinlikler gerçekleştirdi.

02.11.2024 21:09
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ŞIRNAK'ta, 200 AFAD Gönüllüsünün katılımıyla Balveren beldesinde buluşma etkinliği düzenlendi

AFAD Başkanlığınca yürütülen AFAD Gönüllülük Sistemi çalışmaları kapsamında, kent genelinde yüz yüze eğitimlerini tamamlayarak 'Destek AFAD gönüllüsü' olan yaklaşık 200 AFAD gönüllüsünün katılımıyla, Balveren beldesinde buluşma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, AFAD gönüllüleri ve aileleri katıldı. Vali Birol Ekici de etkinlik alanını ziyaret ederek, gönüllülerle bir süre sohbet etti. AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, "Bugün 6 Şubat depremi başta olmak üzere ilimiz genelindeki bütün büyük küçük afetlerde bize destek sunan tüm destek AFAD gönüllülerimiz ile bir araya geldik. Varsa aradaki bir buzu kırmak, kaynaşmak, daha iyi organize olmak için böyle bir etkinlik ile bir araya geldik. Etkinlik kapsamında doğa yürüyüşü, müze gezisi, badminton, sokak voleybolu gibi etkinlikler icra ettik. İlçelerimizden gönüllülerimiz de etkinliğimize katılım sağladılar. Bir tarafımız Cudi Dağı, bir tarafımız Gabar Dağı. Çok kadim bir bölgedeyiz. Bu bölge kadirşinaslığı ve afetlere karşı olan duyarlılığını 6 Şubat'ta gösterdi. Bizde Şırnak AFAD olarak kendilerine şükranlarımızı arz etmek için bir araya geldik. Güzel geçiyor. Çok güzel bir ortam var. Burada destek AFAD gönüllüleri ve hazır kıta AFAD gönüllülerimiz var. Destek AFAD gönüllüleri içinde eğitimlerini daha çok pekiştiren ileri götüren kişilerden 55 kişilik hazır destek AFAD gönüllüsü oluşturduk" dedi.

Kaynak: DHA

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