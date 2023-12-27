 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak'ta AK Parti Kadın Kolları, PKK'ya tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta AK Parti Kadın Kolları, PKK'ya tepki gösterdi

Şırnak'ta AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ile terör örgütü PKK'ya tepki gösterildi.

Şırnak\'ta AK Parti Kadın Kolları, PKK\'ya tepki gösterdi
27.12.2023 - 16:02,
Abone Ol

Şırnak'ta AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ile terör örgütü PKK'ya tepki gösterildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için partinin il binası önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri ile şehit ve gazi aileleri, "Şırnaklı kadınlar teröre karşı tek ses tek yürek" yazılı pankart açtı.

Türk bayrağı açarak buradan Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'na kadar yürüyen katılımcılar ellerindeki dövizlerle terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı, PKK aleyhine slogan attı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, burada yaptığı açıklamada, terör örgütünün saldırıları sonucu 12 askerin, evladın şehit olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dileyen Acar, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Yapılan saldırıların milletin huzurunu ve kardeşliğini bozamayacağını dile getiren Acar, "Tam aksine bu girişimlere karşı bu millet daha çok kenetlenecek, bilinçlenecek ve hain emelleri boşa çıkarma gayreti içerisinde olacaktır. Hiç kimse bu aziz milleti birbirine düşman etmeyi başaramayacak. Sağlam temeller üzerine kurulmuş bu mazlum coğrafyanın parçalanmasına kimsenin gücü yetmeyecek, canımız pahasına buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Şırnaklı kadınlar olarak terörle mücadeleye desteklerinin tam olduğunu dile getiren Acar, devletin teröre karşı attığı her adımın destekçisi olacaklarını belirtti.

Acar, "Şunu iyi bilsinler ki; evladını vatan uğruna şehit veren annelerimizin semaya açılan avuçları var oldukça hain emelleri daima bertaraf olacaktır. Evlatları vatan için şehit olan eli öpülesi analarımızın, ailelerimizin acısı bizim acımızdır, evlatlarınız evlatlarımızdır, sonuna kadar biriz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

AK Parti, Şırnak, PKK, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta AK Parti Kadın Kolları, PKK'ya tepki gösterdi - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta AK Parti Kadın Kolları, PKK'ya tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement