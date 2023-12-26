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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 119 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 119 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, sigara, elektronik malzeme ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak\'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 119 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
26.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 11:23
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?????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 119 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile hassas terazi, gümrük kaçağı 7 bin 516 paket sigara, 10 muhtelif eşya, 116 elektronik malzeme, 2 cep telefonu, 15 cep telefonu aksesuarı, 131 puro ve 20 kilogram çay ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece 3 kişi tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 119 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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