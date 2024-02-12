Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 49 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 49 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak\'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 49 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, eroin, esrar ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

12.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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?????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 3,3 gram esrar ve gümrük kaçağı 400 paket sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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