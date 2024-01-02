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Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 53 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 53 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve kaçak eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak\'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 53 Şüpheli Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 16:37,
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??????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 12,1 gram esrar, 6 sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 105 elektronik eşya, cep telefonu ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 53 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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