Şırnak'ta atıl taşlı araziler tarıma kazandırılıyor - Son Dakika
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Şırnak'ta atıl taşlı araziler tarıma kazandırılıyor

Şırnak\'ta atıl taşlı araziler tarıma kazandırılıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde atıl taşlı araziler, tarıma kazandırılıyor. İl Özel İdaresi tarafından kurulan Konkrasör Taş Kırma ve Eleme Tesisi ile taşlar temizlenerek araziler tarım arazisi haline getiriliyor. Proje, bölgedeki tarımsal alana büyük fayda sağlayacak.

10.08.2024 13:38
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Şırnak'ın İdil ilçesinde atıl taşlı araziler, tarıma kazandırılıyor.

Şırnak Valiliğinin "Taşlı Arazilerin Tarıma Kazandırılması Projesi" kapsamında İl Özel İdaresince ilçenin Tepeköy köyü yakınlarında Konkrasör Taş Kırma ve Eleme Tesisi kuruldu.

Vali Cevdet Atay, beraberinde Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ile tesiste incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Birlik'ten bilgi aldı.

Vali Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile İdil ve çevresindeki taşlı arazileri tarıma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin ilçeye tarımsal alanda büyük fayda getireceğini kaydeden Atay, şöyle konuştu:

"Taşlar arazilerden temizleniyor ve araziler tarım arazisi haline geliyor. Bu taşların öğütülmesiyle elde edilen mıcır da asfaltta kullanılmak üzere hazır hale geliyor. Yaklaşık 10 gün önce tesisimiz faaliyete girdi. İnşallah bu yöredeki tarım arazilerinin ortaya çıkarılması ve tarıma kazandırılması anlamında çok fayda sağlayacaktır. Bu tesis çalıştığı sürece bu arazilerdeki taşları temizlemeye gayret edeceğiz. İlk etapta 3 bin dönüm hedefliyoruz, bunun devamı gelecek. Burada günde 1500 ton mıcır elde ediyoruz, bu malzemeyi de köylerin yollarında kullanıyoruz. Bu proje inşallah bölgeye hayırlı olur."

Tepeköy muhtarı Hasan Özalp da tesis sayesinde atıl taşlı arazilerin tarıma kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Projeyi memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Özalp, "Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

İdil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta atıl taşlı araziler tarıma kazandırılıyor - Son Dakika

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