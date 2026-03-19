Şırnak\'ta Bayram için 4.335 Personel Görevde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı'nda 4 bin 335 personelin görev yapacağını bildirdi.

Vali Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile birlikte bayramda alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ekici, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için her türlü tedbir alındığını, 112 Acil Çağrı Merkezi, emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan 4 bin 335 personelin görev alacağını söyledi.

Ekici, şunları kaydetti:

"Yine yoğun olarak vatandaşlarımızın kullanacağı havalimanı, Habur Sınır Kapısı ve otogarlarda sivil görevli emniyet personelimiz de olmak üzere tüm personelimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerdir. Bu bayramda seyahate çıkacak vatandaşlarımıza da küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir defa trafik tedbirlerine tamamıyla uymalarını rica ediyoruz. Sevdiklerine en güzel şekilde kavuşabilmeleri için aşırı hız yapmamaları, trafik kurallarına riayet etmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Bayramdaki mottomuz İçişleri Bakanlığımızca 'Bayram sensiz olmaz'. Onun için hassasiyetle vurguluyoruz. Trafik kurallarına riayet edelim."

Bayramda havaların yağışlı olacağının tahmin edildiğini ve bunun için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ekici, ekiplerin bayram sürecinde görevleri başında olacağını bildirdi.

15 Mart'ta kent genelinde yağışlardan dolayı Taşdelen ve Ballı köylerinde hasar meydana geldiğini anımsatan Vali Ekici, "Taşdelen'de aşırı yağışların baraj kapaklarını aşması nedeniyle orada aşırı bir yağış akışı, sel olmuştur. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yerinde alınacak tedbirlere ilişkin tamamıyla uzman ekiplerimiz gayretle çalıştılar. DSİ'den ve AFAD'dan yine bir ekip bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için gereğini yapacağız. Orada hayvan kaybı ile ilgili de bir durum yaşandı. Ahırların sel altında kalması nedeniyle onların da zararlarını gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekici, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İngilizlerin kabusu Galatasaray İngilizlerin kabusu Galatasaray
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

16:34
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
15:59
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:55
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
15:22
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:36:21. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.