Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor - Son Dakika
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Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde yaşayan besiciler, çetin geçen kış aylarında hayvanlarını beslemek için büyük çaba sarf ediyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köylerde, hayvanlarını meralara salamadıkları için beslemekte zorlanan besiciler, hayvanlarını ahırlarda yemleyerek geçimlerini sürdürmeye çalışıyor.

02.03.2024 10:10
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Şırnak'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta karla kaplı köylerde besicilerin kış mesaisi devam ediyor. Çetin geçen kış aylarında besiciler bahar aylarının gelmesini dört gözle bekliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar çetin geçen kış aylarında hayvanlarını besleyebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Mezra, Gökçe ve Siyahpınar bölgelerinde yaşayan vatandaşlar aylardır çetin geçen kış aylarında hayvanlarını ahırlarda beslemeye çalışıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı köylerde kış devam ediyor. Selahattin Timur isimli besici 2 ailenin kaldığı köylerinde hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Timur, "Kar çok yağıyor. Bu köyde sadece iki aile kalıyoruz. Burada hayvanlarımızı besliyoruz. Ekipler sürekli yollarımızı açıyor. 3 metreye yakın kar yağıyor. Şu anda yağmurdan dolayı kar eridi. Burada yaşam çok zor" dedi.

Timur, kardan dolayı hayvanlarını meralara salamadıkları için beslemekte de zorlandıklarını söyledi. Hayvanlarını bulundukları ahırlarda yemlediklerini dile getiren Timur, havaların çok soğuk olmadığı dönemlerde de su içmeleri için ahırlardan çıkardıklarını ifade etti.

Şırnak\'ta besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor
Kaynak: İHA

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