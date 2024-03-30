Şırnak'ta çığ düştü, dev kar kütleleri görüntülendi

Çığ düştü, dev kar kütleleri böyle görüntülendi
Vatandaşlar çığın düştüğü yerde fotoğraf çektirdi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşen köyde kar kütleleri dron ile havadan görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar ise çığın düştüğü yere giderek fotoğraf çekti.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de havaların ısınmasıyla beraber çığ düştü. Düşen çığ köy merkezine kadar geldi. Çığ düşme anı köydeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi. Kar kütlelerinin dağdan köye doğru gelişinin çekildiği görüntüler sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü. Köydeki öğretmen ve vatandaşlar çığ düştükten sonra bölgeye giderek kar üstünde fotoğraf çekti. Köyde öğretmen olan Sinem Kara, "Yaklaşık 3 yıldır bu köydeyim. Kar yağdıkça çığ geliyor. Çığ sonrasında güzel bir manzara oluştu, biz de gelip bu anı fotoğrafladık" dedi.
Köyde yaşayan vatandaşlardan Habip Berk ise her yıl çığ geldiğini söyledi. Berk, "Kar fazla yağdığında bizim köye çığ geliyor. Sürekli olarak bizim köye çığ düşer. Her yıl dağlardan kar köye doğru böyle gelir. Hiçbir zararı da yok bize" diye konuştu.
(SRD-AKK-Y)
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