Şırnak'ta Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Şırnak\'ta Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan trafik eğitim parkurunda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine pedallı araçlar kullandırılarak trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Etkinlik sonrasında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

10.05.2024 16:53
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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan trafik eğitim parkurunda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine pedallı araçlar kullandırılarak trafik kuralları uygulamalı anlatıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Osman Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik eğitiminin önemine işaret ederek, öğrencilere trafik kurallarını çocuk yaşta öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Trafikte anne ve babaların çocuklarına örnek olması, kurallara hassasiyetle uymaları gerektiğini ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"Anne baba emniyet kemeri takmazsa çocuğumuz da ileride emniyet kemeri takmak istemeyebilir. Çocuklarımızın araçların önünden arkasından aniden çıkabileceklerini her zaman aklımızda tutmamız lazım. Trafik kazalarında her yıl yüzlerce insanımız hayatını yitiriyor veya yaralanıyor. Giden canlar bizim. Daha dikkatli olup, trafik kurallarına uymamız, uymayanları da uyarmamız lazım."

Fatih İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Seher Ekici, trafik kurallarıyla ilgili bilgi aldıklarını, arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

???????Etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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