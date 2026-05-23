Şırnak'ta DEAŞ Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda İdil ilçesinde sosyal medya üzerinde örgütün propagandasını yaptığı belirlenen M.T. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
