Şırnak\'ta doğan sol kalp sendromlu 5 günlük bebek Ankara\'ya uçakla götürüldü

Şırnak'ta doğan sol kalp sendromlu 5 günlük bebek Ankara'ya uçakla götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Devlet Hastanesinde doğan ve sol kalp sendromu tanısı konan 5 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevkine karar verildi. Bebek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na ambulansla götürülüp ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesine ulaştırıldı.
Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan 5 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Şırnak Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bebeğe sol kalp sendromu tanısı konuldu.
Cerrahi müdahale ihtiyacı bulunan 5 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, burada hazır bekletilen ambulans uçağa alınarak, Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?