Şırnak'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

Şırnak\'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı ve İlçe Müftülüğünce düzenlenen kermes, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek amacıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederken, etkinliğe Güçlükonak Kaymakamı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdür Vekili ve vatandaşlar da katıldı.

15.05.2024 20:35
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İlçe Müftülüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye gönderilecek.

Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Filistin'de yaşanan mağduriyete değinen Aktuğ, dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek amaçlı farkındalık etkinlikleri yapıldığını ifade etti.

Kermese, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Güneşli, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Eroğlu, Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek, İlçe Müftüsü Kemal Benek ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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