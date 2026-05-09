Şırnak'ta dereye giren genç boğuldu.
Arkadaşlarıyla Kumçatı Beldesi Güneyce köyü mevkisindeki Resor Deresi'ne gelen Vefa Yıldırım (17), suya girdi.
Bir süre sonra hareketsiz kalan genç, arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yıldırım, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Genç Boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?