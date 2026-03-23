Şırnak'ta Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Şırnak'ta Göçmen Operasyonu

23.03.2026 17:35
Şırnak'ta 19 Afgan göçmen yakalandı, 3 kaçakçılık organizatörü tutuklandı.

Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 19 yabancı yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beytüşşebap İlçe Jandarma Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla da 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Göçmen Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Şırnak'ta Göçmen Operasyonu - Son Dakika
